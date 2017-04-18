عارضة أزياء جميلة تفسد مباراة في الدوري البرازيلي

تحولت النكات التي تطلق عن قيادة فتاة حسناء لمباراة كرة قدم بين الرجال إلى حقيقة، عندما تسببت عارضة أزياء برازيلية بإفساد مباراة في دوري الهواة البرازيلي بسبب عدم تركيز اللاعبين الذين بُهروا بجمالها.

وانتشرت صور عارضة الأزياء البرازيلية دينيس بوينو التي تولت مهمة حكم الراية في مباراة ديزاير وسبورتينغ البرازيليين، وسط تعليقات أغلبها ساخر على حال اللاعبين الذين لم ينفكوا عن النظر نحو الحسناء الشابة طوال شوطي المباراة.

ومن ضمن الصور التي انتشرت لـ"الحكم المساعد"، صورة قبل بداية المباراة تجمع أعضاء الفريقين وطاقم التحكيم، بينما لم ينظر 4 لاعبين من كلا الفريقين إلى الكاميرا بسبب تركيزهم على عارضة الأزياء التي ستحمل الراية للإعلان عن خطأ أو رمية تماس.



وبحسب الصحف البرازيلية المهتمة بالرياضة، انهالت طلبات الإضافة على حساب عارضة الأزياء من لاعبي الفريقين وكثير من الجماهير، حتى إن بعض تلك الجرائد كتبت: نيمار قد يفقد موقعه كأيقونة لكرة القدم البرازيلية.