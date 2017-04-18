لامبارد: تيري أعظم مدافعي الدوري الإنجليزي

أثنى فرانك لامبارد لاعب وسط تشيلسي السابق، على جون تيري باعتباره أعظم مدافعي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الاطلاق، بعدما أعلن النادي رحيل قائده بنهاية الموسم.



وخاض لاعب انجلترا السابق البالغ عمره 36 عاما، الذي لعب مباراته الأولى مع تشيلسي في 1998، أكثر من 700 مباراة لصالح الفريق اللندني وكان أنجح من ارتدى شارة قيادته.



وفاز تيري مع تشيلسي بدوري أبطال اوروبا عام 2012 ولقب الدوري الممتاز أربع مرات وكأس الاتحاد الانجليزي خمس مرات وكأس رابطة الأندية الانجليزية ثلاث مرات والدوري الاوروبي مرة واحدة.



ولامبارد، الذي لعب 106 مباريات مع منتخب انجلترا، هو هداف تشيلسي على مر العصور برصيد 211 هدفا في أكثر من 400 مباراة بجميع المسابقات.



وكتب لامبارد في حسابه على انستغرام: "اخر اللاعبين المتبقيين من حقبة رائعة في تاريخ تشيلسي. اللعب مع أعظم مدافع في تاريخ الدوري الممتاز مصدر سعادة كبيرة".



وأضاف: "قاد الفريق سواء داخل الملعب أو خارجه منذ مشاركته الأولى. كان مقياسا للجميع، سواء تعلق الأمر بالسعي إلى المثالية في المران أو القتال لتحقيق الفوز في كل مباراة أو تقدير كم نحن محظوظون باللعب لصالح ناد عظيم كهذا".



وشارك تيري أساسيا في أربع مباريات فقط في الدوري هذا الموسم، بقيادة المدرب أنطونيو كونتي بينما يتصدر تشيلسي الترتيب بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه قبل ست مباريات على نهاية الموسم.