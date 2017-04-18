هيغواين: ثلاثية يوفنتوس لن تحمينا من معجزات برشلونة

أكد المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، نجم يوفنتوس الإيطالي، أنه لا يعرف إذا كان فوز فريقه بثلاثية نظيفة على برشلونة الأسباني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا كافيا لتخطي عقبة مباراة العودة على ملعب "كامب نو" يوم الأربعاء.

وقال هيغواين في تصريحات للموقع الرسمي لنادي يوفنتوس على الانترنت: لا أعلم إذا كان كافيا الفوز 3- صفر في مباراة الذهاب، يجب أن نذهب إلى إسبانيا وأن نقوم بما قمنا به في المباراة الأولى، برشلونة أثبت أمام باريس سان جيرمان أنه قادر على صنع المعجزات.

وأضاف: سنكون حذرين وبرشلونة أيضا عليه أن يتوخى الحذر معنا، أتمنى أن تسنح لنا فرصا، نثق بأننا نمتلك الأسلحة التي تؤهلنا لعبور هذا الدور.

وأعرب هيغواين عن رضاه عما قدمه فريقه طوال الموسم، واستطرد قائلا: أشعر برضا كبير عن مسار الموسم، ولكن لا يزال أمامنا شهر ونحن نرغب في الوصول إلى النهاية، لم نفز ببطولة الدوري بعد، يتبقى 18 نقطة حتى النهاية ولا يمكننا أن نخلد للراحة.