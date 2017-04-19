أتليتكو مدريد يتجاوز ليستر ويبلغ نصف النهائي

تأهل اتلتيكو مدريد الأسباني إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه ليستر سيتي الإنجليزي 1-1 يوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية للبطولة.

وتقدم ساول نيغويز بهدف لاتلتيكو في الدقيقة 26 ثم تعادل جيمي فاردي لليستر سيتي في الدقيقة 60.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز اتلتيكو مدريد بهدف نظيف ليتفوق الفريق الأسباني 2 - 1 في مجموع المباراتين.

ومنذ أن تولى كريغ شكسبير تدريب ليستر خلفا لكلاوديو رانييري في أواخر فبراير، فاز ليستر بخمسة من أصل سبع مباريات في الدوري الإنجليزي ليبتعد عن منطقة الهبوط كما وصل الفريق إلى دور الثمانية الأوروبي في أول مشاركة له في البطولة ولكن اتلتيكو وضع حد لهذه المسيرة الرائعة اليوم.

ويتطلع اتلتيكو للفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى بعدما وصل الفريق إلى المباراة النهائية في موسمي 2013-2014 و 2015-2016 لكنه خسر في المرتين أمام ريال مدريد.