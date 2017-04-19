بارترا يدعم زملاءه أمام موناكو رغم الإصابة

انضم الإسباني مارك بارترا، مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، إلى زملائه لحضور مباراة الفريق مع مضيفه موناكو الفرنسي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستجرى في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وذلك بعد أسبوع فقط من إصابته جراء هجوم تعرضت له حافلة دورتموند.

وأصيب بارترا بكسر في معصمه، وعانى من عدة إصابات أخرى في الذراع بسبب تحطم زجاج الحافلة التي تعرضت للهجوم بثلاث عبوات ناسفة، عندما كان الفريق الألماني في طريقه لخوض لقاء الذهاب أمام موناكو.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، حيث فاز موناكو 3 - 2، فيما كان بارترا متواجدا بالمستشفى حتى يوم السبت الماضي لتلقي العلاج.

ومن المتوقع أن يفتقد دورتموند خدمات بارترا لمدة أربعة أسابيع أخرى.

وقام لاعبو دورتموند بإظهار الدعم لبارترا عقب فوز الفريق 3 - 1 على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني (بوندسليجا) يوم السبت الماضي، حيث رفعوا قميصا يحمل اسم ورقم اللاعب الإسباني أمام المدرج الجنوبي لملعب (سيجنال إيدونا بارك) معقل الفريق.

وبالإضافة لذلك، قام خوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتش زميلا بارترا السابقين في صفوف برشلونة الإسباني بزيارة مفاجئة له يوم الأحد الماضي.