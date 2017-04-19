بايرن يعلن نهاية موسم حارسه مانويل نوير

كشف بايرن ميونخ أن موسم حارس مرماه مانويل نوير قد انتهى بسبب الإصابة التي تعرض لها في القدم خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام مضيفه ريال مدريد الأسباني 2- 4 مساء الثلاثاء في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وذكر بايرن ميونخ عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" يوم الأربعاء: للأسف ، تعرض مانويل نوير لكسر في القدم اليسرى، وأضاف أن الحارس بصدد الغياب لفترة طويلة.

وبذلك يتوقع ألا يغيب نوير فقط عن المباريات المتبقية لبايرن في الموسم الحالي للدوري الألماني (بوندسليجا) ، وإنما سيغيب أيضا حتى نهائي كأس ألمانيا المقرر في مايو المقبل ، في حالة تأهل البايرن.

ويلتقي بايرن ميونخ غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة الكأس.