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بايرن يعلن نهاية موسم حارسه مانويل نوير

المصدر: ميونخ - د ب أ
نوير أصيب بكسر في قدمه
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كشف بايرن ميونخ أن موسم حارس مرماه مانويل نوير قد انتهى بسبب الإصابة التي تعرض لها في القدم خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام مضيفه ريال مدريد الأسباني 2- 4 مساء الثلاثاء في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وذكر بايرن ميونخ عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" يوم الأربعاء: للأسف ، تعرض مانويل نوير لكسر في القدم اليسرى، وأضاف أن الحارس بصدد الغياب لفترة طويلة.

وبذلك يتوقع ألا يغيب نوير فقط عن المباريات المتبقية لبايرن في الموسم الحالي للدوري الألماني (بوندسليجا) ، وإنما سيغيب أيضا حتى نهائي كأس ألمانيا المقرر في مايو المقبل ، في حالة تأهل البايرن.

ويلتقي بايرن ميونخ غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة الكأس.

كلمات دالّة

#نوير, #بايرن ميونخ, #ريال مدريد, #ألمانيا

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