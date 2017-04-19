ستوك يمدد عقد غلين جونسون حتى نهاية الموسم القادم

أعلن ستوك سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تمديد عقد الظهير غلين جونسون حتى نهاية الموسم القادم.



ويعتقد جونسون، الذي انضم إلى ستوك في بداية موسم 2015-2016، أنه ما زال يمكنه لعب دور مهم في تشكيلة المدرب مارك هيوز.



وقال جونسون (32 عاما) لموقع النادي على الانترنت: لم أفكر عندما ألمح النادي إلى رغبته في أن أوقع عقدا جديدا، أشعر بالترحيب منذ اللحظة التي وطأت قدماي النادي قبل عامين وهو مكان جيد لأكون فيه.



وأتبع: ما زلت أشعر بأن لدي الكثير لأقدمه كلاعب وأرغب في الاستمرار من أجل مساعدة ستوك سيتي على التقدم للأمام.



وجونسون هو أحد اللاعبين أصحاب الخبرة في ستوك إذ فاز بلقب الدوري مع تشيلسي وكأس الاتحاد الانجليزي مع ليفربول.