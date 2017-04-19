كاساي يثير السخرية.. وسنغالي يتدخل ثم ينسحب هاربا

تدخل السنغالي بابي سواري، لاعب كريستال بالاس، وسط التنافس المحموم بين برشلونة وريال مدريد، عندما رد على جيرارد بيكيه لاعب برشلونة مذكراً إياه بالجدل التحكيمي الذي دار حول مباراة برشلونة وتشيلسي في نصف نهائي نسخة 2009.

وأشعل المجري فيكتور كاساي الجدل في القارة الأوروبية بقرارات اعتبرها الكثير في صالح ريال مدريد، ليكتب بيكيه تغريدة خلال المباراة "..." في إشارة إلى القرارات التحكيمية التي استفاد منها ريال مدريد ودأب بيكيه على الإشارة لها في "تويتر" أو حتى بمقابلاته التلفزيونية.

ورد السنغالي على بيكيه بمجموعة صور يعتقد أنصار تشيلسي أنها كانت ركلات جزاء في مباراة نصف نهائي 2009، وحصدت التغريدة على 100 ألف إعادة تغريد خلال 10 دقائق فقط، لكنه تراجع وحذفها بعد الكم الهائل من الرسائل التي تلقاها.

سيرجيو راموس تدخل عقب المباراة كما يفعل دائماً للرد على بيكيه، وقال: عليه أن يسأل نفسه إذا كان يعتقد بأن الحكم كان سيئاً في مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان، مشيراً إلى ركلة الجزاء التي حصل عليها لويس سواريز في الدقائق الأخيرة.

قرارات كاساي أثارت لاعبي بايرن، لكن أطرف رد فعل كان من جانب التشيلي أرتورو فيدال، حيث وضع صورة هدف التعادل لريال مدريد الذي كان فيه رونالدو متسللاً، ورسم على ذات الصورة شخصا كأنه من لاعبي بايرن ليبدو الهدف شرعياً.

زميله ريبيري كان أكثر هدوءاً، رسم خط التسلل في هدف رونالدو، وكتب للحكم كاساي "شكراً للحكم، جهد عام كامل ذهب منا اليوم".



