مورينيو: مارسيال لن يلعب إلا بشرط

وجه جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم رسالة واضحة للمهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال يوم الأربعاء قائلا انه يحتاج للقيام بالمزيد لاقناعه مقارنا نهجه بطريقة ماركوس راشفورد زميله في الفريق.



ويشكل هذا أحدث نموذج على افصاح مورينيو بشكل علني عن معارضته لاسلوب اللاعب عقب انتقاداته الاخيرة للظهير لوك شو.



وانضم مارسيال ليونايتد مقابل 36 مليون جنيه استرليني من موناكو في عام 2015 الا انه عانى هذا الموسم لنيل مكان ضمن

التشكيلة الاساسية . وحتى مع إراحة زلاتان ابراهيموفيتش خلال مواجهة تشيلسي يوم الأحد الماضي كان اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 21 جالسا على مقاعد البدلاء.



وفي حديثه قبل مباراة الإياب بدور الثمانية بالدوري الاوروبي يوم الخميس امام اندرلخت على ستاد أولد ترافورد سئل مورينيو عن رأيه في اللاعب الفرنسي وما اذا كان سيتركه على مقاعد البدلاء بالنظر الى عدم رضاه عنه.



وقال مورينيو الذي لجأ للدفع بجيسي لينغارد وراشفورد في الهجوم مام تشيلسي: نحن معا الان منذ نحو عشرة اشهر ولهذا فانا على علم بطبيعة اللاعبين بشكل افضل الان. اللاعبون يجب ان يدركوا أسلوبي الان ايضا. على الجانب الآخر فانا ادرك ما يفضلونه واعتقد انهم يعرفون ما افضله. يجب ان اسير في اتجاه اللاعبين في مقابل ان يسيروا هم في اتجاهي.



وزاد: هذه هي الفكرة ولهذا فان ماركوس راشفورد يعد لاعبا اثق فيه دوما وادفع به باستمرار وأدعمه حتى بدون أن يسجل أي أهداف ودون ان يهز الشباك في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سبتمبر الماضي، كل هذا بسبب أنه يواكب اتجاهي. الاتجاه الذي اريد ان يسير فيه كل لاعب في يونايتد.



وتابع مورينيو: هل اعتقد ان أنطوني يملك امكانات؟ نعم. هل اعتقد انه يمكن ان يمثل إضافة بالنسبة لي؟ نعم. لكنه يحتاج لأن يقدم لي الأشياء التي أفضلها بشدة.