نجم كرة قدم يقدم على الانتحار في السجن

ذكرت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء، أن آرون هيرنانديز، النجم السابق بدوري كرة القدم الأميركية (إن.إف.إل) انتحر في محبسه، حيث كان يخضع لعقوبة السجن المؤبد في قضية قتل.

ونقلت تقارير إخبارية عن بيان مصلحة السجون بولاية ماساتشوستس الأميركية أن هيرنانديز 27 عاما "شنق نفسه بملاءة السرير التي ربطها بنافذة زنزانته".

وحصل هيرنانديز، الذي كان لاعبا بين 2010 و2012 لفريق نيو إنجلاند باتريوتس المنافس في دوري كرة القدم الأميركية، على البراءة مؤخرا من قتل رجلين في جريمة وقعت عام 2012 لكنه كان لا يزال يخضع للسجن المؤبد، دون إفراج، في قضية قتل أودين لويد لاعب باتريوتس السابق، في عام 2013.