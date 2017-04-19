هاتريك رونالدو يقصي بايرن من ربع النهائي

المصدر: مدريد - د ب أ

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد للصعود إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن منحه الفوز بنتيجة 4-2 على ضيفه بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية للبطولة.

وتكفل رونالدو بتسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) منح بها النادي الملكي بطاقة العبور المستحقة إلى الدور قبل النهائي.

وتقدم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بهدف لبايرن ميونيخ في الدقيقة 51 ثم تعادل رونالدو للريال في الدقيقة 76 ولكن بعد دقيقة واحدة فقط سجل سيرخيو راموس مدافع أصحاب الأرض هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه.

وأنهى بايرن ميونيخ المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه التشيلي ارتورو فيدال في الدقيقة 84 لحصوله على الإنذار الثاني.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم بايرن ميونيخ 2-1 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين.

وأحرز رونالدو الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 104 ثم عاد وسجل الهدف الثالث له ولفريقه (هاتريك) في الدقيقة 109.

وسجل لاعب الوسط الشاب ماركو أسينسيو الهدف الرابع للريال في الدقيقة 111 بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني.

وتفوق ريال مدريد 6-3 في مجموع المباراتين بعد فوزه في مباراة الذهاب 2-1.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف الأوروبية إلى 103 هدفا بعد أن كان قد سجل هدفي الفوز للريال في مباراة الذهاب.

وسجل بايرن ميونيخ أسرع خروج له من البطولة الأوروبية منذ خروجه من دور الستة عشر على يد إنتر ميلان في 2011 .