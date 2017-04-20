ألفيش: حزين على حال أصدقاء الأمس

المصدر: برشلونة - د ب أ

اعترف البرازيلي داني ألفيش، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بأن تأهل فريقه إلى المربع الذهبي كان له مذاق رائع مشوب بمرارة سقوط زملائه السابقين في برشلونة الإسباني.

وتعادل يوفنتوس سلبيا مع مضيفه برشلونة مساء الأربعاء في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال ليفوز بفضل تفوقه 3 - 0 ذهابا في تورينو الأسبوع الماضي.

وقال ألفيش، بعد مباراة الأمس: "أشعر بالسعادة لفريقي وزملائي ولكنني أشعر بالمذاق المر أيضا لسقوط برشلونة الذي عشت معه الكثير من الأوقات الجيدة والممتعة".

وتابع: "تعاني من هذا الشعور عندما ترى حزن زملائك (السابقين). إنه أمر يؤلم كثيرا. ولكنك يجب أن تواجههم لأنه عملك. وأثق في أن لاعبي برشلونة كانوا سيعانون نفس الشعور تجاهي لو كان يوفنتوس هو الخاسر".

ولعب ألفيش 8 سنوات في صفوف برشلونة، ولكنه انتقل إلى يوفنتوس بعد انتهاء الموسم الماضي.

وقال ألفيش إنه لديه العديد من الأصدقاء في فريق برشلونة، من بينهم مواطنه نيمار الذي أنهى مباراة الأمس وهو يذرف الدموع.