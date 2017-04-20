الإنجليزي ويلشر يصاب بكسر في الساق

سيغيب جاك ويلشير لاعب وسط بورنموث المعار من أرسنال حتى نهاية الموسم بعد إصابته بكسر في الساق خلال هزيمة 4-صفر في ‭ ‬ضيافة توتنهام هوتسبير مطلع الأسبوع.



وسيخضع ويلشير، الذي يقضي اخر 18 شهرا في عقده مع أرسنال، لمزيد من الفحوص بعدما اظهرت الاشعة اصابته بكسر في عظمة الشظية بالساق اليسرى. ويتوقع أن يستعيد عافيته في بداية الموسم المقبل. وقال إيدي هاو مدرب بورنموث لموقع النادي على الإنترنت: خسارة جاك ضربة كبيرة.



وتابع: استمتعنا بالعمل معه منذ وصوله الى النادي في أغسطس، ساعدنا كثيرا هذا الموسم داخل وخارج الملعب.



واستطرد نتمنى له سرعة التعافي ونشكره على جهوده واحترافيته.



وخاض اللاعب الدولي الانجليزي البالغ من العمر 25 عاما 27 مباراة في الدوري مع بورنموث خلال فترة اعارته لمدة موسم من أرسنال في أكبر سلسلة من المباريات المحلية يخوضها اللاعب منذ موسم 2013-2014.