بايرن يؤكد: نوير لن يخضع إلى عملية جراحية

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الخميس، أن مانويل نوير حارس مرمى الفريق لن يحتاج للخضوع إلى عملية جراحية بسبب إصابته الأخيرة في القدم ولكنه لن يعود للفريق هذا الموسم.

وتعرض نوير لكسر في مشط القدم خلال خسارة فريقه أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء وعلى الفور تم استبعاده عن المشاركة في المباريات لعدة أسابيع، وكان نوير قد خضع إلى عملية جراحية في قدمه قبل ثلاثة أسابيع.

ويعني تأكيد اليوم، الخميس، أنه بالإضافة لغياب نوير عن مباريات فريقه في الدوري، لن يتمكن نوير من لعب المباراة النهائية لكأس ألمانيا يوم 27 مايو إذا استطاع الفريق التغلب على بوروسيا دورتموند في الدور قبل النهائي الأسبوع المقبل.