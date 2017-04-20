برشلونة يعجز عن جدار يوفنتوس الدفاعي ويودع "الأبطال"

صعد يوفنتوس للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه برشلونة في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية يوم الأربعاء.

واستفاد الفريق الإيطالي من فوزه ذهابا بثلاثية بيضاء على ملعبه يوم الأربعاء الماضي، ليحجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي للبطولة للمرة الثانية عشر في تاريخه.

وحاول برشلونة تعويض هزيمته الموجعة في مباراة الذهاب وتكرار عودته التاريخية التي قام بها في دور الـ16 للنسخة الحالية للبطولة عندما عوض خسارته صفر - 4 ذهابا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي إلى فوز تاريخي 6 - 1 في لقاء العودة، غير أن أحلامه اصطدمت بصلابة يوفنتوس الدفاعية، التي أفسدت جميع المحاولات الهجومية للفريق الكتالوني على مدار شوطي المباراة.

كما تسببت العصبية الشديدة التي اتسم بها أداء لاعبي برشلونة الذي انشغلوا بالاحتجاج على قرارات الحكم الهولندي بيورن كيبرز، الذي أدار المباراة، في فقدان الفريق لتركيزه، ليخفق الفريق الإسباني في التأهل للدور قبل النهائي للبطولة للنسخة الثانية على التوالي.

ويأتي هذا الخروج الموجع ليشكل ضربة موجعة لبرشلونة قبل مباراته المرتقبة مع مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأحد ، والتي يسعى للفوز بها للحفاظ على آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري الأسباني.

في المقابل، يطمح يوفنتوس في مواصلة مسيرته بالبطولة التي توج بها عامي 1985 و1996، للتتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري الأبطال).

وبات يوفنتوس، الذي يتربع على صدارة الدوري الإيطالي بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه روما، أبرز المرشحين للاحتفاظ بلقب المسابقة المحلية، كما تبدو حظوظه وفيرة للتتويج بلقب كأس إيطاليا عندما يواجه لاتسيو في المباراة النهائية.