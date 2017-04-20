بونوتشي: الجميع يخشى يوفنتوس بعد إقصاء برشلونة

قال المدافع ليوناردو بونوتشي، أمس الأربعاء، إن الأداء المذهل الذي قدمه يوفنتوس وأخرج به برشلونة من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سيجعل بقية الفرق الأوروبية تخشى مواجهة فريقه بطل إيطاليا.

وثأر يوفنتوس من برشلونة الذي تغلب عليه في نهائي دوري الأبطال قبل عامين عندما انتصر عليه 3-صفر في الأسبوع الماضي ذهابا في تورينو ثم تعادل معه سلبيا في كامب نو ليبلغ الدور قبل النهائي للمرة 12 في تاريخه.

وفي بداية التعاملات في بورصة ميلانو، اليوم الخميس، ارتفعت أسهم يوفنتوس بأكثر من ثمانية في المئة.

وقال بونوتشي للصحافيين بعد مساعدة فريقه على الحفاظ على شباكه نظيفة للمرة الثانية أمام مهاجمي برشلونة، وهو أمر غير معتاد "الأمر ليس من لن يريد مواجهتنا، لأن الفرق الأخرى لا تريد مواجهتنا. يوفنتوس بث الرعب في قلوب الآخرين، والآن هدفنا هو التأهل للنهائي. أظهرنا قوة ووحدة. لدينا إيمان بأنفسنا، لأن تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى برشلونة والحفاظ على شباكنا نظيفة يظهر أننا نملك فريقا رائعا. الآن علينا قطع خطوتين".

وتابع المدافع الإيطالي الذي اهتزت شباك فريقه مرتين في عشر مباريات في دوري الأبطال: "هذا الفريق يستحق الإشادة بسبب طريقتنا في كل مباراة سواء نلعب ضد برشلونة أو بيسكارا".

وأضاف: "هذه خطوة أخرى في نضج هذا الفريق والآن كل منافس سيقلق من مواجهة يوفنتوس".

ويسيطر يوفنتوس على الدوري المحلي منذ 2011-2012 وفي طريقه نحو إحراز اللقب السادس على التوالي في دوري الدرجة الأولى رغم أن سجله القاري ليس جيدا حيث نال لقب البطولة الأبرز للأندية مرتين فقط في عامي 1985 و1996.

ويتمنى القائد جيانلويجي بوفون أن يكون الفوز المقنع على برشلونة الفائز باللقب خمس مرات إشارة لاستعداد فريقه للتقدم خطوة أخرى للأمام.

وأضاف الحارس الإيطالي المخضرم: "بدأنا مرحلة النضج قبل سنوات قليلة ونحن بحاجة لاستمرار ذلك".

وتابع: "لا يمكن أن تتوقف بعد هذا الانتصار. الأمر يعود لنا ومصيرنا بين أيدينا. عندما يصل الأمر لمن سيفوز باللقب سيلعب القدر دورا في ذلك أيضا".