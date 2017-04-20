بيل يعود إلى تدريبات ريال مدريد

عاد اللاعب الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس إلى التدريبات الجماعية لفريقه، إلا أن الشكوك لا تزال تحوم حول إمكانية مشاركته في مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني أمام برشلونة يوم الأحد المقبل، بداعي معاناته من إصابة عضلية.

وخرج بيل من الشوط الثاني لمباراة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ الألماني في الأسبوع الماضي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا على خلفية معاناته من إصابة في ربلة الساق اليمنى.

ولم يشارك المهاجم الويلزي في المباراة الأخيرة لريال مدريد في الدوري الإسباني أمام سبورتنغ خيخون، كما غاب أيضا أمس الأول الثلاثاء عن مبارة الإياب أمام بايرن ميونيخ.

وأعلن نادي ريال مدريد على موقعه الرسمي على الإنترنت أن بيل عاد للتدريبات الجماعية للفريق، ولكن الصحافة الإسبانية تؤكد غيابه عن التشكيلة الأساسية للنادي الملكي أمام برشلونة.

وبات من المؤكد غياب اللاعبين رافايل فاران وبيبي عن مباراة الكلاسيكو، نظرا لخوضهما فترة تعافي من إصابات لحقت بهما مؤخرا.