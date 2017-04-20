فرنسا والبارغواي تتواجهان ودياً في يونيو

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن منتخب بلاده سيلتقي نظيره البارغوياني في 2 يونيو المقبل، على ملعب روازون بارك في رين في مباراة دولية ودية في إطار استعداداتهما لتصفيات مونديال 2018 في روسيا.

وتستعد فرنسا لمواجهة مضيفتها السويد في ستوكهولم في التاسع من يونيو في قمة مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وتتصدر فرنسا المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط أمام السويد.

وتلعب فرنسا مباراة ثالثة في يونيو، وتحديدا في 13 منه على ملعب فرنسا في العاصمة باريس عندما تستضيف انجلترا وديا.

من جهتها، تتحضر البارغواي لمباراتيها أمام مضيفتها تشيلي وضيفتها جارتها الأوروغواي في 31 اغسطس و5 سبتمبر المقبلين ضمن الجولتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة على التوالي من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة للمونديال الروسي.

وتحتل البارغواي المركز الثامن برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف خلف البيرو السابعة، و4 نقاط خلف الأرجنتين صاحبة المركز الخامس المؤهل للملحق مع بطل اوقيانيا.