كلوب: جو هارت لن ينضم إلى ليفربول

المصدر: لندن - د ب أ

نفى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إمكانية التعاقد مع جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي.

ويلعب هارت حارس مرمى منتخب إنجلترا معارا لتورينو الإيطالي لمدة موسم واحد، ولكن يبدو أنه لن يعود إلى مانشستر سيتي في ظل وجود المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وأثيرت تكهنات حول استعداد ليفربول لدفع 20 مليون جنيه استرليني لضم هارت 30 عاما، ولكن كلوب استبعد هذه الخطوة في ظل وجود سيمون مونلييه ولوريس كاريوس.

وقال كلوب: "دائما نفكر في قائمة الفريق، وهذا يتضمن مركز حراسة المرمى".

وأضاف: "هل الأمر يتعلق بجو هارت؟ عادة لا نتحدث عن أمور مثل هذه ، ولكن في مثل هذه الحالة يمكننا القيام بذلك".

وأشار: "إنه حارس مرمى رائع، إنه حارس مرمى المنتخب الإنجليزي، لذا فهو صاحب كفاءة عالية، لكن لدينا حراس على أعلى مستوى هنا".

وأكد: "الأمر لا يتعلق بنا، ليس في هذه اللحظة وربما ليس في المستقبل".

وختم بالقول: "السبب لا يتعلق بجو، ولكن لأن لدينا حارسي مرمى قويين".