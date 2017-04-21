مورينيو: حان وقت المخاطرة بعد إصابة الثنائي

يشعر جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي، بالقلق بعد إصابة مهاجمه زلاتان إبراهيموفيتش والمدافع ماركوس روخو، ويخشى أن يضطرا للابتعاد عن الفريق مدة طويلة.

وأصيب اللاعبان في الركبة في فوز يونايتد على اندرلخت بعد وقت إضافي ليتأهل للدور قبل النهائي للدوري الأوروبي أمس الخميس.

وأجاب مورينيو عند سؤاله عن إصابة الثنائي: "أريد الانتظار. لكن شعوري ليس جيدا. أريد الانتظار والتفاؤل لكني لست كذلك".

ويتصدر ابراهيموفيتش قائمة هدافي يونايتد هذا الموسم بعدما أحرز 17 هدفا في الدوري بينما عزز روخو وجوده الدائم في دفاع الفريق.

ويغيب عن يونايتد ثنائي الدفاع كريس سمولينج وفيل جونز وطالبهما مورينيو بعمل استثنائي للعودة سريعا من الإصابة.

وقال المدرب البرتغالي: "لدينا دالي بليند الذي يملك خبرة في هذا المكان واعتقد أنه حان الوقت لجونز وسمولينج للمخاطرة لأن عليك فعل كل شيء من أجل الفريق. هذا هو ما أفكر فيه".

وأضاف: "لا تستطيع فعل المعجزات لذا لا أتوقع معجزة لكن عليك القيام بكل شيء للإسراع بعملية العودة، بروح استثنائية يمكنك (العودة) أسرع مما تتوقع. لذا بدلا من العودة في منتصف مايو تستطيع العودة في بداية مايو. هذا هو الإسراع".

وكال مورينيو المديح للظهير الأيسر لوك شو الذي سبق أن انتقده علنا في الماضي.

وقال: "لوك شو قدم شيئا جديدا بالنسبة لي وهذا يعني الكثير. بعد 90 دقيقة وقبل أن أعلم أن علي إخراج زلاتان كنت استعد لإشراك اشلي يانج و(لوك) جاء إلي وأخبرني أنه سيلعب 30 دقيقة رغم معاناته من بعض التقلصات وأنه لا توجد مشكلة إذا أراد التغيير في مكان أخر لأنه على استعداد".

وتابع: "مثل هذه الأشياء التي تجعلني أثق في اللاعبين".