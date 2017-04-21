ريال مدريد يواجه أتلتيكو.. ويوفنتوس أمام موناكو

أوقعت قرعة الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي سحبت اليوم الجمعة، ريال مدريد حامل اللقب في مواجهة جاره أتليتيكو مدريد.

وفي المباراة الثانية سيلتقي موناكو الفرنسي مع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

وأحرز موناكو 24 هدفا منذ وصوله لدور المجموعات، في حين تميز أداء يوفنتوس بالصلابة الدفاعية ولم تهتز شباكه في البطولة سوى مرتين حتى الآن.

وقال سامي خضيرة، لاعب وسط يوفنتوس عبر تويتر بعد القرعة: "موناكو فريق قوي يملك الكثير من اللاعبين الموهوبين، وقدم مسيرة رائعة هذا الموسم. يتوجب علينا توخي لكن الهدف واضح".

ولم يسبق لموناكو الفوز باللقب رغم أنه وصل للنهائي في 2004، في حين فاز يوفنتوس باللقب مرتين، وسبق له إقصاء موناكو في قبل النهائي في موسم 1997-1998.

وحسب القرعة التي سحبت في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة الشعبية فإن ريال مدريد وموناكو سيخوضان دور الذهاب في ملعبيهما في الثاني والثالث من مايو/أيار المقبل.

وكان ريال مدريد وأتليتيكو التقيا في نهائي البطولة في عامي 2014 و2016 وكان الفوز في المرتين من نصيب الفريق الملكي الذي توج

باللقب 11 مرة، وهو رقم قياسي غير مسبوق.