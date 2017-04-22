أشبيلية يضيق الخناق على أتلتيكو

ضيق أشبيلية الرابع الخناق على أتلتيكو مدريد الثالث بفوزه على ضيفه غرناطة وصيف القاع 2-صفر، الجمعة في افتتاح المرحلة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 65 نقطة بالتساوي مع فريق العاصمة الذي يحل السبت على اسبانيول.

وعلى ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" وأمام 31 ألف متفرج، قاد البرازيلي باولو غانسو لاعب ساو باولو السابق فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي إلى ضمان النقاط الثلاث بتسجيله هدفي الفوز (4 و46).

ويحتل أشبيلية حاليا المركز الرابع، المؤهل إلى الدور التمهيدي لمسابقة دوري ابطال أوروبا.