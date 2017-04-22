إصابة إبراهيموفيتش وروخو بقطع في الرباط الصليبي

أكد فحص بالأشعة إصابة المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش والمدافع ماركوس روخو بقطع في الرباط الصليبي للركبة ليغيبا عن مانشستر يونايتد القدم حتى نهاية الموسم.



وترك روخو الملعب محمولا على محفة خلال الشوط الأول في فوز يونايتد على أندرلخت في دور الثمانية للدوري الاوروبي فيما مني إبراهيموفيتش بالإصابة في الركبة اليمنى قرب نهاية الوقت الأصلي من المباراة ذاتها.



وقال يونايتد في بيان بموقعه على الإنترنت: التشخيص المفصل عن إصابتي ماركوس روخو وزلاتان إبراهيموفيتش خلال مباراة يوم الخميس في الدوري الأوروبي اثبت إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي وبحاجة لرأي المتخصصين في الأيام المقبلة، ومدة غيابهما ستتأكد بعد التوصل لخطط محددة لعلاجهما بعد هذه الاستشارات.



ويتصدر زلاتان (35 عاما) قائمة هدافي يونايتد هذا الموسم برصيد 28 هدفا في كل المسابقات بينما حجز روخو مكانه في قلب دفاع فريق المدرب جوزيه مورينيو.



وتسبب فقدان روخو في مشكلة لمورينيو خاصة في ظل إصابة المدافعين الآخرين فيل جونز وكريس سمولينغ.



واستعاد واين روني، الذي لم يلعب في آخر ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل، عافيته وربما يلعب بدلا من ابراهيموفيتش في الجزء المتبقي من الموسم.



ويلعب يونايتد ضد سيلتا فيغو في قبل نهائي الدوري الأوروبي الشهر المقبل ويحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي قبل أن يخرج لمواجهة بيرنلي يوم الأحد.