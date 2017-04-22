إنريكي يخالف زيدان ويقول: الكلاسيكو مباراة حياة أو موت

قال لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، إن مواجهة الكلاسيكو المقررة يوم الأحد أمام ريال مدريد ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين ستكون حاسمة بشكل كبير لمصير الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وقبل الكلاسيكو المقرر بين الغريمين على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد ، يحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 75 نقطة وبفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثاني ، مع تبقي مباراة مؤجلة لريال مدريد.

وأكد إنريكي إن فريقه سيتعامل مع مواجهة الأحد وكأنها "مباراة نهائية" ، مضيفا: إنه يوم حاسم ، الكلاسيكو إما يحسم الدوري أو يبقي المنافسة مفتوحة بشكل كبير.

وأضاف إنريكي : رغم أنه لا يفترض على أي فريق اعتبار أنه خسر الدوري إلا بعد حسمه لفريق آخر حسابيا ، لكن بالنسبة لنا ، هذه المباراة تشكل مباراة نهائية. فقد تكون هي الحاسمة.

وقال إنريكي: برشلونة أظهر قدرته على الفوز في البرنابيو.. ولكن ريال مدريد حقق أيضا نتائج جيدة في الكامب نو.. المباراة في البرنابيو تشكل فرصة جيدة لعودتنا.. ولا شك في أن لاعبينا عاقدون العزم على استعادة أفضل مستويات الفريق.