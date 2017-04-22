القبض على والد لاعب لاتسيو بتهمة الاتجار في المخدرات

المصدر: روما - د ب أ

ألقت الشرطة الإيطالية القبض ريكاردو كيشنا مهاجم فريق لاتسيو الإيطالي لكرة القدم والمعار حاليا إلى ليل الفرنسي بسبب حيازته مواد مخدرة.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن والد اللاعب نفى الاتجار في المواد المخدرة ، مشيراً إلى أنه ثري مما لا يجعله بحاجة إلى ممارسة هذا العمل غير المشروع.

ويتواجد كيشنا في فرنسا حيث يشارك ضمن صفوف ليل بالدوري الفرنسي بينما يقيم والده دينيش 45 عاماً في روما.

وذكرت إذاعة "راديوسي" الإيطالية ان الشرطة ألقت القبض على دينيش كيشنا في منزله ، وبحوزته 80 جراما من الماريجوانا كان يخفيها خلف لوحة مثبتة على الحائط.

وقال دينيش أمام المحكمة : إنها فقط للاستخدام الشخصي. نجلي ريكاردو لاعب في فريق لاتسيو وانا أعمل معه ، وأتقاضى 50 ألف يورو سنويا. أنا ثري ولست بحاجة للإتجار في المخدرات.