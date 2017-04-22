بايرن يواصل الترنح ويتعادل مع ماينز

انتزع بايرن ميونخ نقطة ثمينة أمام ضيفه ماينز بعد أن تعادلا 2 - 2 يوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وشهدت أيضا مباريات هذه الجولة فوز آينتراخت فرانكفورت على أوغسبورغ 3 - 1 ودارمشتاد على هامبورغ 2 - 1 وهيرتا برلين على فولفسبورغ 1 - صفر وفيردر بريمن على إنغولشتاد 4 – 2.

وكان بايرن قاب قوسين أو ادنى من تلقي هزيمته الثانية على التوالي، بعد خسارته أمام ريال مدريد 4-2 في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا وخروج من البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6 – 3.

وتقدم ماينز بهدف سجله بويان كركيتش بعد ثلاث دقائق فقط من بداية اللقاء لكن آريين روبين سجل هدف التعادل للبايرن في الدقيقة 16 قبل أن يسجل دانييل بروسينسكي الهدف الثاني لماينز قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استطاع تياغو ألكانتارا أن يعادل النتيجة للبايرن في الدقيقة 73.

ورفع البايرن رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، محققا تعادله السابع في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والخسارة في مباراتين.

كما رفع ماينز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر، محققا تعادله السادس هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والخسارة في 15 مباراة.