برشلونة يطلب إصدار قرار حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو

طلب برشلونة من المحكمة الرياضية الاسبانية اتخاذ قرار بشأن مشاركة المهاجم نيمار أمام ريال مدريد يوم الأحد، بعد صدور قرار إيقافه 3 مباريات محلية مع فريقه.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن المهاجم البرازيلي سيسافر مع تشكيلة برشلونة التي ستخوض المباراة في مدريد رغم الشكوك التي تحوم حول أحقيته في المشاركة.



وكانت هناك حالة ارتباك واسعة النطاق بشأن احتمال مشاركة نيمار في المواجهة بعد إيقافه ثلاث مباريات إثر طرده أمام ملقا هذا الشهر.



وقال برشلونة في بيان يوم السبت: يطلب النادي من المحكمة إصدار قرار، ليس حقيقيا أن برشلونة طلب رأيا بشأن أحقية اللاعب في المشاركة. طلبنا من المحكمة النظر في الاستئناف ومن ثم تحديد قدرة اللاعب على المشاركة. لا يزال النادي ينتظر ردا من المحكمة.



وفي المعتاد يتم إيقاف اللاعب المطرود لحصوله على إنذارين مباراة واحدة لكن تصرف نيمار تجاه الحكام بعد طرده دفع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لإيقافه مباراتين إضافيتين.



وبموجب العقوبة غاب نيمار عن مباراة واحدة فيما لا يزال برشلونة يشكك في أن إيقافه مباراتين أخريين أمر مبالغ فيه.