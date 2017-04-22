تشيلسي يقصي توتنهام ويتأهل إلى نهائي كأس إنجلترا

حجز فريق تشيلسي مقعده في المباراة النهائية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تغلب على منافسه توتنهام 4 - 2 يوم السبت في الدور قبل النهائي من البطولة.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله ويليان في الدقيقة الخامسة لكن هاري كين أحرز هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 18 قبل أن يسجل ويليان الهدف الثاني له ولتشيلسي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي 2 – 1.

وفي الشوط الثاني، تمكن توتنهام من احراز هدف التعادل في الدقيقة 52 عن طريق ديلي آلي لكن إدين هازارد أحرز الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 75 قبل أن يختتم نيمانيا ماتيتش أهداف تشيلسي في الدقيقة 81.

ويلتقي تشيلسي في المباراة النهائية، مع الفائز من المباراة التي تجمع أرسنال ومانشستر سيتي يوم الاحد.

يذكر أن آخر مرة حقق فيها تشيلسي لقب البطولة كان في موسم 2011 - 2012، علما بانه حقق اللقب سبع مرات سابقة. فيما كانت آخر مرة حقق توتنهام فيها اللقب في عام 1991 علما بانه حقق اللقب ثماني مرات سابقة.

وجاء الشوط الأول سريعا من الطرفين وانحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب فتراته بسبب قيام لاعبي الفريقين بالضغط على من معه الكرة وعدم إعطاء المساحات للخصم.

وظهر الإرتباك واضحا على لاعبي توتنهام منذ بداية اللقاء بسبب الضغط المستمر من جانب لاعبي تشيلسي الذين ظهروا أكثر هدوء من منافسهم.

وفي الدقيقة الخامسة احتسب الحكم ركلة حرة على حدود منطقة جزاء توتنهام بعد قيام توبي ألديرفيليرد بعرقلة بيدرو رودريغيز لاعب تشيلسي ليسددها ويليان بقوة لتسكن مرمى هوغو لوريس معلنة عن تقدم تشيلسي بهدف نظيف.

عاد اللعب لينحصر في وسط الملعب مرة أخرى بعد الهدف حتى جاءت الدقيقة 18 والتي شهدت هدف التعادل لتوتنهام عندما لعب كريستيان إريكسن كرة عرضية من الناحية اليمنى على القائم الأول ليقابلها هاري كين بضربة رأس رائعة لتسكن الزاوية العكسية لمرمى الحارس ثيبوا كورتوا.

هدأ اللعب بعد هدف التعادل لتوتنهام وعاد لينحصر مرة أخرى في وسط الملعب على الرغم من ان توتنهام فرض سيطرته على مجريات اللعب واختفت حالة الارتباك التي ظهر عليها لاعبيه مع بداية الشوط، حيث بادر بشن هجمات على مرمى تشيلسي الذي تراجع لاعبيه لوسط ملعبهم.

وجاءت أبرز فرص توتنهام في الدقيقة 35 عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها إيريك داير بضربة رأس لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس كورتوا بسنتيميترات قليلة.

ومن هجمة مرتدة لفريق تشيلسي في الدقيقة 42 احتسب الحكم ركلة جزاء بعدما قام هيونغ مين سون بعرقلة فيكتور موسيس داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها ويليان إلى داخل المرمى ليعلن تقدم تشيلسي 2 - 1 في الدقيقة 43.

ومرت الدقائق المتبقية دون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشةط الأول بتقدم تشيلسي على توتنهام 2 – 1.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف توتنهام من هجماته بحثا عن تعديل النتيجة وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 52 عندما مرر إريكسن كرة عرضية رائعة لينطلق ديلي آلي من بين قلبي دفاع تشيلسي ديفيد لويز وأزبيليكويتا وسدد الكرة لحظة سقوطها داخل منطقة الست ياردات لتسكن مرمى كورتوا.

وأجرى تشيلسي تبديلين في الدقيقة 60 بإشراك دييغو كوستا بدلا من ميشي باتشواي وإدين هازارد بدلا من ويليان وذلك لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق والتي غابت منذ بداية الشوط الثاني.

ولم يتغير حال تشيلسي بعد التبديلات حيث استمر توتنهام في سيطرته ومحاولاته لتسجيل الأهداف وسط تراجع من تشيلسي.

وأجرى توتنهام أولى تبديلاته في الدقيقة 68 بإشراك كايل والكر بدلا من هيونج مين سون في محاولة لزيادة الفاعلية الهجومية.

واستمرت محاولات توتنهام الهجومية مما دفع تشيلسي لإجراء آخر تبديلاته في الدقيقة 74 بإشراك سيسك فابريغاس بدلا من بيدرو.

وبعد دقيقة واحدة من نزول فابريجاس، استطاع إدين هازارد أن يسجل الهدف الثالث لتشيلسي، على عكس سير المباراة تماما، عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء توتنهام أبعدها الدفاع لتصل لهازارد داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية سكنت المرمى.

وأجرى توتنهام تبديله الثاني في الدقيقة 80 بإشراك جورجي نكودو بدلا من فيكتور وانياما.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة حتى تمكن تشيلسي من إضافة الهدف الرابع عندما سدد نميانيا ماتيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بباطن العارضة قبل أن تسكن مرمى لوريس الذي ظل واقفا يتابع الكرة وهي تسكن شباكه.

وضغط توتنهام بكامل صفوفه في الوقت المتبقي من اجل تعديل النتيجة وهو ما أظهر مساحات في دفاعاته كاد ان يستغلها تشيلسي في إحراز هدف لكنه فشل.

ونجح توتنهام في تقليص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عندما سدد هاري كين كرة قوية من ركلة حرة مرت من بين يدي كورتوا لكنه استطاع أن يمسك بها قبل أن تعبر خط المرمى ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز تشيلسي على توتنهام 4 – 2.