زيدان: الفوز على برشلونة لا يعني تتويج ريال مدريد

رفض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اعتبار فريقه المرشح الأوفر حظا للفوز في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة يوم الأحد أمام ضيفه برشلونة ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل الكلاسيكو المقرر على ملعب "سانتياغو برنابيو" يحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 75 نقطة وبفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثاني مع تبقي مباراة مؤجلة لريال مدريد.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد يوم السبت تمهيدا للمباراة إن فوز ريال مدريد في المباراة لا يعني أنه حسم الدوري الذي لا يزال يتبقى منه خمس مراحل أخرى.

وقال زيدان: سنواجه فريقا رائعا ، نعرفه ، وسنستعد جيداً ، الأمر لا يحمل أكثر من ذلك.. الفوز غداً لا يعني فوزنا بالدوري. إنها مجرد مباراة تحسم ثلاث نقاط.

ويتمتع ريال مدريد بأجواء رائعة إثر تأهله خلال الأسبوع الماضي إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألماني ، بينما يعاني برشلونة من كبوة إثر خروجه على يد يوفنتوس الإيطالي من دور الثمانية بالبطولة الأوروبية.

ومع ذلك ، رفض زيدان الإفراط في الثقة،مؤكدا أن فريقه يعاني من نفس الضغوط المعتادة قبل المباريات الكبيرة.

وأوضح زيدان: الكثيرون يعتقدون أن لدينا ثقة هائلة، ولكن الوضع ليس هكذا. لدينا الآن تركيز شديد على مباراة الأحد.

وأضاف: نعرف الفريق الذي سنواجهه، إنه فريق جيد للغاية وأظهر قدرات هائلة في مختلف الجوانب هذا الموسم.. ندرك أن علينا تقديم مستويات عالية.

من ناحية أخرى ، أكد زيدان إن النجم الويلزي غاريث بيل سيشارك في مباراة الكلاسيكو ، وأشار إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستعد بدنيا وفنيا ومعنويا للمواجهة المرتقبة.