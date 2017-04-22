مانشستر سيتي يجهز 60 مليون يورو لضم بونوتشي

ذكر تقرير إخباريأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يستعد للتقدم بعرض قيمته 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 60 مليون يورو) لضم المدافع ليوناردو بونوتشي من يوفنتوس الإيطالي.

وأشار موقع "فوتبول-إيطاليا" إلى أن اهتمام مانشستر سيتي بمدافع يوفنتوس ظهر بشكل واضح منذ أن صرح بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، بأن بونوتشي واحد من اللاعبين المفضلين بالنسبة له في العالم.

وكان بونوتشي ، الذي سيكمل الثلاثين من عمره في مايو المقبل ، قد مدد عقده مع يوفنتوس في ديسمبر الماضي ليستمر حتى يونيو 2021 .

ومع ذلك يبدو مانشستر سيتي عاقدا العزم على التعاقد مع اللاعب، وذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية أن النادي مستعد لدفع 60 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب وهو ما يشكل صفقة قياسية بالنسبة لمدافع.