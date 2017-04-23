أتليتكو يقتنص فوزاً صعباً من إسبانيول

حقق أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب فوزا صعبا على مضيفه إسبانيول 1-صفر يوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني في كرة القدم وضعه على بعد أربع نقاط من برشلونة الثاني.

وخاض اتلتيكو المباراة منتشيا من تأهله منتصف الأسبوع إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد تعادله مع ليستر سيتي الإنجليزي 1-1 ايابا (فاز ذهابا 1-صفر)، حيث ضرب موعدا جديدا مع جاره وغريمه ريال مدريد حامل اللقب.

لكن لاعبي المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني انتظروا حتى الدقيقة 73 ليسجلوا هدف الفوز عن طريق النجم الفرنسي أنطوان غريزمان بعد تسديدة من ساوول نيغويز.

وقال غريزمان بعد الفوز: نعاني من الارهاق فالمباريات كثيرة وتراكمت علينا لكن الهام هو النقاط الثلاث.

ويتأهل أول ثلاثة أندية مباشرة الى دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا ويخوض الرابع ملحقا مؤهلا، فيما يتأهل الخامس الى الدوري الاوروبي والسادس الى الدور التمهيدي الثالث.