الإصابة تبعد نوري شاهين عن صفوف دورتموند

كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أنه ربما يفتقد جهود صانع الألعاب نوري شاهين لفترة طويلة أخرى بسبب الإصابة.

وتعرض شاهين (28 عاماً) لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في المباراة التي فاز فيها دورتموند على بوروسيا مونشنغلادباخ 3 - 2 مساء السبت ضمن منافسات الدوري الألماني .

وقال توشيل عقب المباراة: يبدو أنه تعرض لتمزق في الرباط الجانبي للكاحل.

وعاد التركي نوري شاهين الذي عانى بشكل كبير من الإصابات خلال الأعوام الأخيرة ، إلى الملاعب قبل أسابيع قليلة فقط وذلك بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

كذلك يحتمل غياب المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس عن صفوف دورتموند في مباراته أمام بايرن ميونخ بالدور قبل النهائي من كأس ألمانيا ، حيث غاب عن مباراة السبت بسبب إصابة عضلية وقال توخيل إنه من الصعب أن يستعيد لياقته قبل مباراة الأربعاء.