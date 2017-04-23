البولندي ميليك ينقذ نابولي من الخسارة أمام ساسولو

انتزع البديل أركاديوش ميليك تعادلا مثيرا لنابولي 2-2 في شوط ثان متقلب على ملعب ساسولو شهد تقدم الضيوف بهدف ثم تعادل أصحاب الأرض من فرصة سهلة قبل أن يهدر الضيوف فرصتين أخريين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.



وحافظ نابولي على المركز الثالث متأخرا بنقطة عن روما الذي سيواجه بيسكارا فريق الذيل يوم الاثنين وبتسع نقاط عن يوفنتوس المتصدر الذي سيستضيف جنوى في وقت لاحق.



ووضع دريس ميرتنز نابولي في المقدمة بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من خوسيه كايخون في الدقيقة 52 ليسعد جماهيره المتحمسة.



لكن خطأ من القائد ماريك هامشيك الذي دائما ما يتألق مع الفريق منح ساسولو التعادل بعدها بسبع دقائق عندما اعترض دومينيكو براردي تمريرة الدولي السلوفاكي برأسه للخلف وسدد في شباك بيبي رينا.



وردت العارضة تسديدة ميرتنز من ركلة حرة وكذلك ارتدت تسديدة لورينزو انسيني من القائم قبل أن يتقدم ساسالو بالهدف الثاني‬‬ قبل 10 دقائق من النهاية عن طريق لوكا ماتسيتلي.



وأدرك ميليك التعادل بعد مشاركته بثلاث دقائق عندما سدد الكرة في الشباك من مدى قريب واعتقد دفاع ساسولو أنه كان متسللا فيما رفع نابولي عدد مبارياته المتتالية بالدوري دون خسارة إلى سبع.