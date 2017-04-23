بينتيكي ينتقم من ليفربول ويهز شباكه بهدفين

أشعل كريستال بالاس سباق المنافسة على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بعدما حقق مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه 2 - 1 على مضيفه ليفربول يوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين للمسابقة

وظل ليفربول الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم في المركز الثال، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال برصيد 66 نقطة، فيما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم فيليب كوتينيو لمصلحة ليفربول في الدقيقة 24، قبل أن ينتفض كريستال بالاس ويسجل هدفين حملا توقيع نجمه كريستيان بينتيكي لاعب ليفربول السابق، في الدقيقتين 42 و74 ، ليقود الفريق الضيف لحصد انتصاره الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم، والثاني خلال مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة.