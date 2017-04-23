غوارديولا: معاناتنا استمرت أمام أرسنال

أبدى بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي أسفه لخسارة فريقه 1- 2 أمام أرسنال في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يوم الأحد على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

وصرح غوارديولا عقب المباراة: لقد قدمنا المستوى الذي كنا نريده وأظهرنا رغبتنا في التأهل للنهائي، بذلنا أقصى ما في وسعنا بالتأكيد خلال المباراة، وأبارك لأرسنال على الفوز.

وتابع : سنحت لنا الكثير من الفرص، ولكننا أخفقنا في ترجمتها إلى أهداف، وهو الأمر الذي ظللنا نعاني منه طوال الموسم.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخفق فيها غوارديولا، الذي سبق له تدريب برشلونة وبايرن ميونخ في الحصول على أي لقب خلال أحد المواسم.