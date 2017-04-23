يونايتد يتغلب على بيرنلي ويقترب من المربع الذهبي

واصل مانشستر يونايتد زحفه نحو المربع الذهبي في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي عقب فوزه الثمين 2 - صفر على مضيفه بيرنلي في المرحلة الرابعة والثلاثين للمسابقة يوم الأحد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف جاره مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع الذي يصعد بصاحبه للدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي والثامنة عشر في البطولة هذا الموسم، عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر، ليدخل صراع المنافسة على البقاء بالمسابقة، حيث يبتعد بفارق خمس نقاط فقط أمام مراكز الهبوط، قبل أربعة أسابيع على انتهاء البطولة.

وافتتح الفرنسي أنطوني مارسيال التسجيل في الدقيقة 21 لمصلحة يونايتد، الذي تعرض لضربة موجعة مؤخرا بغياب نجميه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والأرجنتيني ماركوس روخو، اللذين أصيبا بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الفريق أمام أندرلخت البلجيكي في إياب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) يوم الخميس الماضي.

وأضاف النجم المخضرم واين روني الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 39، ليرفع اللاعب الملقب بـ(الفتى الذهبي) رصيده التهديفي في البطولة إلى ثلاثة أهداف حتى الآن، علما بأن هذه هي المباراة العاشرة التي يشارك فيها أساسيا مع الفريق هذا الموسم، والثانية في العام الحالي.