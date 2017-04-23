9 أهداف بين فيورنتينا وإنتر في مباراة مجنونة

حقق فيورنتينا فوزا صاخبا على ضيفه إنتر 5-4 يوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما ارتقى أتالانتا إلى المركز الرابع بفوزه الصعب على بولونيا 3-2.

وقلص فيورنتينا الثامن الفارق مع إنتر السابع الى نقطة يتيمة، علما بأن مباراة الذهاب بينهما جاءت غزيرة بالأهداف ايضا وانتهت بفوز إنتر 4-2.

في المباراة الأولى على ملعب "أرتيميو فرانكي" وأمام 26 ألف متفرج، تقدم المضيف عن طريق الأوروغوياني ماتياس فيسينو (23)، بيد أن إنتر رد بسرعة بثنائية الكرواتي إيفان بيريسيتش الذي سجل هدفه العاشر في الدوري (29) والقائد الأرجنتيني ماورو ايكاردي (34).

لكن في الشوط الثاني، وبرغم إهدار "فيولا" لركلة جزاء سددها باستهتار فيديريكو برنارديسكي (52)، سجل أصحاب الارض هدفين في غضون 74 ثانية ليقلبوا تأخرهم الى تقدم 3-2 عن طريق دافيد استوري (63) وفيسينو (64).

وقضى السنغالي خوما بابكار على آمال إنتر بتسجيله الهدفين الرابع والخامس (70 و79)، بيد أن ايكاردي أعاد الأمل لنيراتزوري بتقليصه الفارق إلى 3-5 في الدقيقة 88، ثم 4-5 في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع، رافعا رصيده الى 24 هدفا في المركز الثالث في ترتيب الهدافين بعد أندريا بيلوتي (تورينو) والبوسني ادين دزيكو (روما) اللذين سجلا 25 هدفا حتى الان.

وارتقى اتالانتا، أحد مفاجآت الموسم، موقتا إلى المركز الرابع بفوزه الثمين على ضيفه بولونيا 3-2. ورفع أتالانتا رصيده إلى 63 نقطة بفارق نقطتين عن لاتسيو الذي يستقبل باليرمو الأحد.

سجل لاتلانتا أندريا كونتي (3) والسويسري ريمو فرويلر (14) وماتيا كالدارا (75)، وللخاسر ماتيا ديسترو (16) وفيديريكو دي فرانشيسكو (61).

ويتأهل أول فريقين مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا ويخوض الثالث دورا تمهيديا، فيما يتأهل الرابع والخامس إلى الدوري الأوروبي ويخوض السادس الدور التمهيدي الثالث.