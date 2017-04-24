إبراهيموفيتش يتعهد: سأعود أقوى

تعهد اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأنه سيعود أقوى من قبل بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.



وقال إبراهيموفيتش في رسالة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": سأتجاوز هذا مثل باقي الأمور الأخرى وسأعود أقوى.



وتعرض مهاجم مانشستر يونايتد يوم الخميس الماضي لإصابة في أربطة الركبة، حيث أكدت الصحافة الإنجليزية أنه لن يستطيع العودة للعب حتى عام 2018، فيما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى احتمالية اعتزاله.



وأضاف إبراهيموفيتش في رسالته: هناك شيء واضح: أنا من سيقرر متى أتوقف، الاستسلام للهزيمة ليس خياري على الإطلاق، إلى اللقاء قريبا.



وأعرب النجم السويدي عن امتنانه لجماهيره، وأكد أنه سيظل لبعض الوقت غير قادر على لعب كرة القدم.



وأعلن نادي مانشستر يونايتد أن إبراهيموفيتش يعاني من إصابة خطيرة، في الوقت الذي يخضع فيه اللاعب لبعض الفحوصات لتحديد ماهية إصابته بشكل دقيق.



وأصيب إبراهيموفيتش، الذي سجل 28 هدفا لصالح مانشستر يونايتد هذا الموسم، يوم الخميس الماضي خلال مباراة فريقه في دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي أمام أندرلخت البلجيكي.



وسقط المهاجم المخضرم بطريقة خاطئة بعد قفزة عالية في الهواء ليمسك على الفور بركبته وتعتلي قسمات وجهه علامات الألم المبرح.