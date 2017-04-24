إنييستا: برشلونة لم يمت.. وطرد راموس أثر على الريال

أكد أندريس إنييستا، قائد برشلونة أن فريقه لم يمت ونجح في النهوض سريعا عقب خروجه من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي يوم الأربعاء الماضي.

وحقق برشلونة فوزا ثمينا وقاتلا 3-2 على مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد في المرحلة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم .

وأوضح إنييستا، في تصريحات أعقبت المباراة: لقد حققنا الهدف من المباراة وهو حصد النقاط الثلاث وأضفنا مزيدا من الضغط لدى لاعبي الريال.

وأضاف إنييستا: إن برشلونة لم يمت بعد الخروج من دوري الأبطال ولكنه عاد مجددا، وسنقاتل حتى النهاية من أجل الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني

وكشف النجم الأسباني المخضرم أن الانتصار الذي حققه برشلونة اليوم أعطى روحا جديدة للمنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم مشيراً إلى أن الريال لم يعد بإمكانه فقدان المزيد من النقاط خلال المراحل القادمة في البطولة.

وأردف إنييستا: إن نتيجة المباراة هي إنعكاس حقيقي لمستوى اللقاء الذي كان جيدا، حيث سنحت الكثير من الفرص للاعبي الفريقين، ولكننا كنا أكثر نجاعة.

وتابع إنييستا: إن الريال عانى بالفعل من النقص العددي عقب طرد سيرخيو راموس في الدقيقة 77، ونجحنا في استغلال معاناته بعدما حسمنا اللقاء في النهاية لمصلحتنا.