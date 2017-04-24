راكيتيتش: برشلونة كان أخطر.. والفوز نتيجة مستحقة

أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة أن فريقه استحق الفوز 3 - 2 في اللحظات الأخيرة على مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال راكيتيتش، في تصريحات عقب المباراة: استحقينا الحصول على نقاط المباراة الثلاث وسنحت لنا فرصا أكثر خطورة من تلك التي أتيحت للريال.

وأوضح اللاعب الكرواتي: ربما كان هناك عدم ثبات في المستوى خلال اللقاء، ولكن الفوز على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الريال ليس بالأمر الهين.

وشدد لاعب برشلونة أن فريقه لم يتأثر بخروجه الموجع من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي يوم الأربعاء الماضي مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لدى الفريق حاليا هو الاحتفاظ بلقب الدوري الأسباني.

وكان راكيتيش قد أحرز الهدف الثاني لبرشلونة في المباراة عبر قذيفة بقدمه اليسرى، ليصبح هذا هو الهدف الأول له في سادس كلاسيكو يخوضه مع الفريق الكتالوني.