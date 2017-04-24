رامزي: نريد التتويج بلقب الكأس من أجل فينغر

قال آرون رامزي لاعب وسط أرسنال بعد الفوز على مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم إنه يرغب في حصد اللقب مع زملائه في الفريق من أجل المدرب أرسين فينغر ولتعويض العروض المهتزة هذا الموسم.



وسيلعب أرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي يوم 27 مايو بعد فوزه 2-1 على مانشستر سيتي عقب وقت إضافي يوم الأحد باستاد ويمبلي.



وعززت النتيجة موقف المدرب فينغر الفائز باللقب ست مرات في موسم يتمنى العديد من مشجعي ارسنال أن يكون الأخير له مع الفريق اللندني.



ويحتل أرسنال المركز السابع في الدوري الممتاز متأخرا بسبع نقاط وراء مانشستر سيتي الرابع وله مباراة مؤجلة. وتتبقى له سبع مباريات على نهاية الموسم.



ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن رامزي قوله : تتبقى لنا سبع مباريات نهائية أخرى لانهاء الموسم بين الأربعة الأوائل.



وتابع: خذلنا أرسين فينغر عدة مرات هذا الموسم. نرغب في الفوز بكأس الاتحاد الانجليزي من أجله ومن أجلنا.



ويواجه أرسنال مهمة صعبة لانهاء الموسم في المركز الرابع حيث سيواجه ثلاثة من أول ستة فرق في الترتيب في مبارياته المتبقية من بينها مواجهة توتنهام الثاني ومانشستر يونايتد الذي ينافسه أيضا على المركز الرابع.



ويستضيف أرسنال منافسه ليستر سيتي حامل اللقب في الدوري يوم الأربعاء وسيتطلع لاستعادة المركز السادس من إيفرتون الذي لعب ثلاث مباريات أكثر.