راموس: حدث ما أراده بيكيه.. والأخير يرد: ستندم

بينما كان ريال مدريد متأخرا 2-1 أمام غريمه الأزلي برشلونة ساد شعور بأن سيرجيو راموس سيتعرض للطرد لا محالة للمرة 22 في مسيرته الاحترافية.



واعترف راموس بأن طرده أثر على سير المباراة التي فاز بها برشلونة 3-2.



وكان قائد ريال متشككا عندما أشهر الحكم اليخاندرو هرنانديز البطاقة الحمراء ولكن لم يكن هناك ما يدعو للشكوى بعدما أسقط ليونيل ميسي بتدخل‭ ‬بكلتا قدميه.



وتجادل راموس مع هرنانديز قبل أن يتوجه بخطوات بطيئة لخارج الملعب وهو يصفق ساخرا. كما ألمح لجيرارد بيكيه مدافع برشلونة إلى أن حديث الفريق الكاتالوني قبل المباراة عن أن الحكم البالغ عمره 34 عاما سيحابي ريال أثر على قراره.



وقال راموس عن قرار طرده: مبالغ فيه. لم أتعمد الايذاء. في تقديري الواقعة تستحق بطاقة صفراء وليس طردا، لكن بيكيه كان يتكلم عن التحكيم طوال الوقت وحدث ما كان يريده.



وأضاف: تدخلت متأخرا ولكن لم يكن هناك التحام.. لم تكن هناك نية لمهاجمة اللاعب. أثر القرار على سير المباراة.



وتابع راموس: فزنا بدوري أبطال أوروبا بفضل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع والان حان الوقت لنتجرع من نفس الكأس. يجب عليك أن تتطلع للمستقبل.



وكانت هذه المرة الخامسة التي يحصل فيها راموس على بطاقة حمراء أمام برشلونة. وكان برشلونة شاهدا على طرد راموس في ثلاث من آخر خمس مرات.



وقال بيكيه: أنا متأكد من أنه (راموس) عندما يعود لمنزله سيرى أن الطرد مستحق وسيندم على ما قاله، لقد كان واضحا.. تدخل بقدميه ولم تكن له أي فرصة في الحصول على الكرة.



وأضاف: ليس هناك ما يدعو للحديث. ما يحدث هنا هو أنهم اعتادوا على تساهل الحكام معهم.