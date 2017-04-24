كونتي يطالب أفضل لاعب في إنجلترا بـ"مزيد من التطور"

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي إن لاعب الوسط المدافع نغولو كانتي تطور في مهارات التمرير هذا الموسم لكنه بحاجة لمواصلة التطور رغم اختياره كأفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا يوم الأحد.



ولعبت قدرات كانتي (26 عاما) في تحطيم هجمات المنافسين دورا محوريا في حملة تشيلسي لاستعادة لقب الدوري الممتاز حيث نفذ 110 التحامات واعترض الكرة 72 مرة هذا الموسم.



وقال كونتي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين : يعمل (كانتي) دائما على التطور وعلاج نقاط ضعفه وأتمنى أن يستمر على هذا النهج، أهم شيء للاعب هو المواصلة على نفس الأداء وكانتي قام بذلك في الموسم الماضي والحالي.



وتابع المدرب الإيطالي: أظهر قدرة رائعة على استخلاص الكرة وأعتقد أنه تحسن كثيرا في اللعب بالكرة أيضا وبإمكانه اللعب من لمسة واحدة في اتجاه مرمى المنافس وليس بعرض الملعب فقط.



وبإمكان تشيلسي المتصدر أن يزيد الفارق مع أقرب ملاحقيه توتنهام إلى سبع نقاط إذا فاز على ضيفه ساوثهامبتون يوم الثلاثاء.



وتعافى المدافع غاري كاهيل من المرض لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن مشاركته .



وامتدح كونتي أداء ناثان أكي بديل كاهيل في الفوز 4-2 على توتنهام في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي.



وواصل: أود التحدث مع كاهيل غدا وسأكون سعيدا إذا تمكن من اللعب لكن أود أن أشيد بأداء أكي. لعب بشكل جيد جدا في آخر مباراة.