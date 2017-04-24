مدرب كريستال بالاس: نشعر بأننا لا نُقهر

تواجه آمال توتنهام في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اختبارا صعبا يوم الأربعاء أمام كريستال بالاس الذي يقول عنه مدربه سام الاردايس إنه يشعر بأنه لا يقهر.



ورغم أن توتنهام ثاني الترتيب، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي المتصدر قبل ست مباريات على نهاية الموسم، يمر بحالة جيدة إذ حقق سبعة انتصارات متتالية في الدوري فإن بالاس فاز بست في اخر ثماني مباريات، ليبتعد عن منطقة الهبوط، بينها الفوز على تشيلسي وأرسنال وليفربول.



وبعد فوزه 2-1 في انفيلد يوم الأحد بفضل هدفين سجلهما كريستيان بنتيكي لاعب ليفربول السابق ارتفع رصيد بالاس إلى 38 نقطة في المركز 12 ويبدو أنه بات بمأمن من الهبوط.



وبغض النظر عن نتيجة مواجهة تشيلسي أمام مضيفه ساوثامبتون يوم الثلاثاء فإن توتنهام يحتاج للفوز للابقاء على آماله في الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 1961.



ولكن بالاس تحول تحت قيادة الاردايس الذي أقيل من منصبه كمدرب إنجلترا بسبب تعليقات غير ملائمة خلال خدعة قامت بها صحيفة لكنه تولى مسؤولية الفريق بعد اقالة الان باردو في ديسمبر الماضي.



وحقق الفريق 19 نقطة في اخر ثماني مباريات مقابل 19 نقطة حصدها في 25 مباراة سابقة.



وأبلغ الاردايس صحيفة ايفننغ ستاندارد: روحنا القتالية.. قوتنا الذهنية وثقتنا الان تعني أننا لن نخسر حتى عندما نتأخر بهدف واحد أو اثنين.



وقال: بفضل هذه الصلابة الذهنية نقاتل ونحقق نتائج ايجابية.. وكلما كانت النتائج ايجابية زادت ثقتنا ولم يكن أحد يتوقع النتائج

التي حققناها مؤخرا.