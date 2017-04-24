من يملك ميسي لا يخسر "الكلاسيكو"

المصدر: مدريد - د ب أ

وضع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة حدا لصيامه التهديفي الذي لازمه خلال لقاءاته الأخيرة في مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بعدما أحرز هدفين قاد بهما فريقه برشلونة لفوز قاتل 3 - 2 على مضيفه ريال مدريد في المرحلة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الريال.

وعجز ميسي عن هز الشباك منذ شهر مارس عام 2014، حيث لم يسجل في آخر ست مواجهات أمام الريال على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. ويرجع آخر هدف لميسي في مرمى ريال مدريد إلى 23 مارس عام 2014 عندما قاد برشلونة للفوز على الفريق الأبيض 4 - 3 في الدوري الأسباني بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك).

وكان الريال قد تقدم بهدف عن طريق كاسيميرو، قبل أن يعادل ميسي الكفة فيما أضاف الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف الثاني لبرشلونة، ولكن أدرك الكولومبي خاميس رودريغيز التعادل للريال.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، أحرز ميسي هدف الفوز القاتل لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مسجلا هدفه رقم 500 في مسيرته مع برشلونة بمختلف المسابقات، والثالث والعشرين في مرمى الريال ليعزز صدارته لقائمة هدافي الكلاسيكو.



وبدأت المباراة بهجوم ضاغط من الريال الذي سعى لاستغلال الارتباك الواضح في صفوف برشلونة ولكن الحظ عاند الفريق.

وطالب رونالدو بضربة جزاء في الدقيقة الثانية من المباراة مدعيا التعرض للإعاقة من قبل الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وباءت محاولة أخرى للريال بالفشل بعد انطلاقة رائعة للريال بالناحية اليمنى في الدقيقة الثالثة.

وأعلن رونالدو عن نفسه مجددا بالتفوق على دفاع برشلونة اثر هجمة سريعة في الدقيقة السادسة ولكنه أنهاها بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتذهب الكرة في يد الألماني مارك أندري تير شتيغن حارس مرمى برشلونة.

استعاد برشلونة اتزانه تدريجيا وبدأ في مبادلة مضيقه الهجمات وسدد لويس سواريز كرة قوية زاحفة من حدود قوس منطقة الجزاء في الدقيقة 11 ولكنها ذهبت خارج المرمى.

ونال كاسيميرو إنذارا مستحقا في الدقيقة 12 بعدما أعاق ميسي لإيقاف هجمة سريعة لبرشلونة.

وشق ميسي طريقه ببراعة وسط لاعبي الريال من وسط اللعب حتى وصل إلى حدود منطقة الجزاء ولكن تمريرته إلى باكو ألكاسير افتقدت الدقة لتضيع فرصة خطيرة في الدقيقة 17 .

وأنهى الفرنسي كريم بنزيمة هجمة مرتدة سريعة للريال بتسديدة ضعيفة في يد الحارس ورد برشلونة بفرصة مماثلة سددها سواريز بلا دقة لتذهب بعيدا عن المرمى.

وتلاعب رونالدو بجيرارد بيكيه مدافع برشلونة في الدقيقة 20 وسدد الكرة قوية بيمناه من داخل حدود المنطقة ولكن تير شتيغن تصدى لها ببراعة.

وسقط ميسي مصابا بجرح في الفم اثر تدخل من البرازيلي مارسيلو في كرة مشتركة ولكنه تلقى العلاج سريعا.

ووصلت الكرة إلى غاريث بيل خلف دفاع برشلونة اثر تمريرة طولية عالية ولكنه سددها في متناول الحارس الألماني.

وفشل برشلونة في التصدي للتفوق الواضح من قبل الريال والذي أسفر عن هدف التقدم للنادي الملكي في الدقيقة 28 بتوقيع كاسيميرو.

وجاء الهدف اثر ضربة ركنية لعبها الألماني توني كروس وأبعدها تير شتيغن بقبضة يده ولكن مارسيلو أعادها بتمريرة ساقطة لتصل إلى سيرخيو راموس خلف دفاع برشلونة حيث سددها وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى لكنها ارتدت من القائم الأيسر وتهيأت أمام كاسيميرو الخالي من الرقابة أمام المرمى ليضعها في المرمى دون عناء قبل استعادة الحارس لاتزانه.

ولكن فرحة الريال بالهدف لم تدم طويلا حيث سجل ميسي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 33 .

وجاء الهدف من هجمة منظمة رائعة لبرشلونة مرر منها سيرخيو بوسكيتس الكرة إلى الكرواتي إيفان راكيتيتش في الناحية اليمنى ليمررها راكيتيتش بدوره بينية إلى ميسي المندفع على حدود منطقة الجزاء ليراوغ ميسي المدافع دانيال كارفاخال ويسدد الكرة بهدوء في مرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.

وسدد الكرواتي لوكا مودريتش نجم الريال كرة صاروخية بيسراه من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36 ولكن تير شتيجن تصدى لها ببراعة.

وواصل الفريقان محاولاتهما الهجومية في الدقائق التالية وإن مالت الكفة لصالح برشلونة.

وأجرى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال تغييرا اضطراريا في الدقيقة 39 بنزول أسينسيو بدلا من الويلزي جاريث بيل للإصابة.

وكاد برشلونة يسجل هدف التقدم في الدقيقة 41 اثر هجمة سريعة تهيأت منها الكرة إلى ميسي خارج حدود منطقة الجزاء ولكن تسديدته ارتطمت بقدم أحد المدافعين وخرجت لركنية فيما أشار الحكم باحتسابها ضربة مرمى.

وواصل برشلونة تفوقه في الدقائق الأخيرة من الشوط ولكن الحظ عاند ميسي وحرمه من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع اثر ضربة ركنية وصلت منها الكرة لميسي في حلق لمرمى ولكنه لعبها خارج المرمى لينتهي الشوط بالتعادل.

وبدأ الريال الشوط الثاني بهجمة سريعة خطيرة أنهاها كارفاخال بتمريرة عرضية من الناحية اليمنى ولكن بيكيه أبعد الكرة في الوقت المناسب قبل بنزيمة ورونالدو المتحفزين أمام المرمى مباشرة.

وسدد كروس كرة صاروخية بيسراه من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48 ولكن مواطنه تير شتيجن أبعدها ببراعة إلى ركنية لم تستغل جيدا.

واكتفى الحكم بالتحذير الشفهي لراموس بعد التحام عنيف مع بوسكيتس في الدقيقة 53 .

وكاد ضغط الريال يسفر عن هدف التقدم في الدقيقة 53 اثر تمريرة عرضية لعبها مارسيلو من الناحية اليسرى وقابلها بنزيمة الخالي من الرقابة تماما أمام المرمى بضربة رأس ولكن الكرة ارتطمت بالحارس تير شتيغن لتضيع فرصة هدف مؤكد للريال.

ورد برشلونة بقرصة مماثلة ضائعة اثر هجمة سريعة منظمة في الدقيقة 56 أهدرها ألكاسير حيث وصلت إليه الكرة وسط منطقة الجزاء لكنه لعبها في مكان تواجد الحارس.

وأتبعها سواريز بفرصة أخرى ضائعة في الدقيقة 58 اثر تمريرة بينية متقنة من ميسي فشل سواريز في السيطرة عليها والانفراد بالحارس حيث تقدم نافاس في الوقت المناسب داخل منقطة الجزاء والتقط الكرة.

وتصدى نافاس لهدف مؤكد لبرشلونة في الدقيقة 59 اثر ضربة ركنية قابلها بيكيه بضربة رأس رائعة ولكن نافاس تصدى لها ببراعة.

وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية وأهدر رونالدو فرصة ذهبية للتقدم في الدقيقة 68 ورد عليها برشلونة بفرصة أكثر خطورة اثر تمريرة عرضية لعبها خوردي ألبا من الناحية اليسرى وانقض عليها سواريز بتسديدة رائعة ولكن الحظ عانده حيث تصدى نافاس للكرة.

ودفع لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بلاعبه أندريه غوميز في الدقيقة 70 بدلا من ألكاسير.

وشن الريال هجمة خطيرة في الدقيقة 72 أنهاها أسينسيو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها تير شتيغن ببراعة.

وجاء رد برشلونة قاسيا حيث سجل راكيتيتش هدفا رائعا في الدقيقة 73 ليقود برشلونة إلى التقدم على الريال.

وجاء الهدف عندما أغلق دفاع الريال الطريق أمام ميسي على حدود منطقة الجزاء لترتطم الكرة بالدفاع وتصل إلى راكيتيتش الذي هيأها لنفسه وسددها بيسراه في الزاوية البعيدة لتسكن المرمى على يمين نافاس.

ولم يجد راموس بدا من إعاقة ميسي لإيقاف هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 77 ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافع الريال.

واستغل برشلونة التفوق العددي وكثف ضغطه الهجومي في الدقائق التالية وأهدر بيكيه فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80 اثر تمريرة عرضية لعبها غوميز من الناحية اليسرى وفشل بيكيه في استغلالها.

ونال ماتيو كوفاسيتش إنذارا في الدقيقة 81 للخشونة مع ميسي. ودفع زيدان بلاعبه الكولومبي خيمس رودريغيز في الدقيقة 82 بدلا من بنزيمة.

وسدد ميسي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة ولكن نافاس تصدى لها ببراعة.

وسدد خيمس كرة قوية بيسراه في الدقيقة 84 ولكن الكرة كانت في متناول تير شتيغن.

وفيما بدا الريال على وشك تحقيق الفوز في ظل الحيوية التي بثها خيمس في صفوف الفريق بعد نزوله ، فاجأ ميسي الجميع بهدف الفوز الثمين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع اثر هجمة سريعة لبرشلونة أنهاها بتسديدة رائعة خدعت نافاس وسكنت المرمى لينتهي اللقاء بفوز رائع لبرشلونة.