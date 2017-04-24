ميسي يُفسد حفلة كريستيانو رونالدو وصديقته

تسبب هدف ليونيل ميسي الحاسم في كلاسيكو إسبانيا بإفساد خطة غريمه كريستيانو رونالدو وصديقته جيورجينا رودريغيز بإقامة حفلة في منزل اللاعب البرتغالي عقب نهاية المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 3-2.

وسجل ليونيل ميسي هدف الفوز قبل 10 ثوان من نهاية المباراة ليقود فريقه إلى الفوز على ريال مدريد وإعتلاء صدارة الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "كورييو دي مانهيا" البرتغالية إن جيورجينا وكريستيانو استعدا لإقامة حفلة في منزل الأخير عقب نهاية مباراة ريال مدريد وبرشلونة عندما يعود أفضل لاعب في العالم من ملعب سانتياغو برنابيو منتصراً أو على الأقل متعادلاً، وذلك بسبب تشاؤمه من إقامة الحفلات في منزله عندما يكون غير متواجد، لكن جاءت النتيجة بشكل مخالف لما اعتقده الثنائي وقررا إلغاء الحفلة.

وشاهد رونالدو، الذي أهدر الكثير من الفرص أمام المرمى، غريمه الأرجنتيني وهو يقود برشلونة إلى الفوز بهدفين رائعين، راوغ في الأول أكثر من لاعب وفي الثاني سجل من أطراف منطقة الجزاء قبل نهاية المباراة مباشرة، ووصوله إلى الهدف رقم 500 في مسيرته مع برشلونة.