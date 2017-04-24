يوفنتوس يكتسح جنوى ويقترب من لقب الدوري الإيطالي

عزز يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب على جنوى 4- صفر يوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وثأر يوفنتوس من هزيمته في الدور الأول 1 - 3 بعد ان لقن فريق جنوى درسا قاسيا، وتغلب عليه بأربعة أهداف نظيفة سجلها ايزكويل مونوز ، لاعب جنوه، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 17 وباولو ديبالا في الدقيقة 18 وماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 41 وليوناردو بونوتشي في الدقيقة 64.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب ليوسع الفارق إلى 11 نقطة بينه وبين ملاحقه روما، الذي يمكنه إعادة الفارق لثمان نقاط إذا تغلب على بيسكارا يوم الإثنين.

فيما توقف رصيد جنوى عند 30 نقطة في المركز السادس ليظل في دوامه الهبوط حيث تفصله ست نقاط عن كروتوني صاحب المركز السادس عشر، أول المراكز المهددة بالهبوط.