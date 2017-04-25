أياكس يسمي ملعبه باسم الراحل يوهان كرويف

أعلن نادي أياكس أن ملعب النادي سيتم تسميته باسم اسطورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف الذي توفي العام الماضي بسبب سرطان الرئة.



وتوفى كرويف في 2016 عن عمر يناهز 68 عاما، وأعلن نادي أياكس احتفاله بعيد ميلاد نجمه السابق التاسع والستين عبر اطلاق اسمه على ملعب الفريق.



ووافق أياكس ومجلس إدارة ملعب أمستردام أرينا ومجلس بلدية أمستردام على تغيير اسم الملعب إلى يوهان كرويف أرينا.



وفاز كرويف بالعديد من الألقاب مع أياكس وبرشلونة كلاعب ومدرب بجانب الوصول إلى نهائي مونديال 1974 مع منتخب هولندا.