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باريس سان جيرمان يمدد عقد كافاني موسمين إضافيين

المصدر: باريس - رويترز
كافاني سجل 125 هدفاً مع باريس
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أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عن تمديد عقد مهاجمه ادينسون كافاني لمدة عامين ليستمر مع الفريق حتى 2020.

وسجل كافاني (30 عاما) 125 هدفا في 192 مباراة رسمية مع سان جيرمان منها 20 هدفا في دوري أبطال أوروبا وفقا لأرقام النادي.

وقال كافاني: بكثير من السعادة أمدد فترة ارتباطي مع باريس سان جيرمان، ولطالما كان من الواضح لي أن الأولوية هي
للاستمرار في ناد بحجمه.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق الأهداف خلف موناكو.

كلمات دالّة

#كافاني, #باريس سان جيرمان, #أوروغواي

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