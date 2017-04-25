بيل يغيب عن ريال مدريد في أهم مراحل الموسم

يواجه الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد خطر الغياب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعدما تعرض لإصابة جديدة في ربلة الساق مباشرة بعد عودته إثر غياب فترة هي الاطول منذ انضمامه الى النادي قبل 4 أعوام.

وأعلن ريال مدريد في بيان له: بعد إخضاعنا لاعبنا غاريث بيل لبعض الفحوصات، شخصنا له إصابة من المستوى الثاني في ربلة ساقه اليسرى.

واضطر بيل إلى ترك الملعب في الدقيقة 38 من مباراة الكلاسيكو التي خسرها فريقه أمام غريمه التقليدي برشلونة 2-3 على ملعب سانتياغو برنابيو الأحد الماضي، في الوقت الذي كان فيه عائدا للتو من إصابة في الكاحل.

ولم يكشف النادي عن تاريخ عودة الويلزي إلى الملاعب، بيد أن وسائل الإعلام الإسبانية بينها صحيفة "آس" أعلنت أنه سيغيب لفترة تمتد شهراً.

وستحرم الاصابة بيل من خوض مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال اوروبا أمام أتلتيكو مدريد والمباريات الست الأخيرة في الدوري.

في المقابل، قد يكون بيل جاهزا لخوض المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة في عاصمة بلاده، في حال تأهل النادي الملكي.

ولعب بايل 26 مباراة فقط هذا الموسم وسجل 9 اهداف، وهو كان غاب لنحو 3 أشهر في الفترة بين نوفمبر وفبراير الماضيين بسبب إصابة في أربطة الكاحل.